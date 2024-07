A experiência de realidade aumentada para homenagear Abdias Nascimento

Uma experiência de realidade aumentada do Museu de Arte Negra será lançada no Instagram no próximo dia 20. Por meio de um filtro na plataforma, os seguidores poderão acessar um ambiente 3D que simula o museu e passear pelas principais obras de figuras importantes no combate contra o racismo.

A iniciativa será lançada junto a uma exposição e vai apresentar réplicas de pinturas de Abdias Nascimento em diálogo com um mural criado coletivamente em oficinas de artes ministradas no Casarão.

No mesmo dia, com curadoria de Dom Filó, o Cine Jardim exibirá o filme Abdias Nascimento: Memória Negra, dirigido por Antônio Olavo. As atividades contam com apoio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, por meio de incentivo fiscal, e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com recursos da Lei Paulo Gustavo.

As programações fazem parte da comemoração do biênio do ex-senador, que completaria 110 anos em 2024. Neste ano e em 2025, o Ipeafro, Casarão Cultural João Alabá e o Cultne estão organizando uma série de atividades em homenagem a Abdias Nascimento.