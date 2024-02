A expectativa, no STF, sobre a denúncia da PGR contra Bolsonaro

No STF, são esperadas para o fim do semestre as primeiras denúncias da PGR contra mentores intelectuais e incitadores do golpe.

Será a primeira denúncia do órgão contra Jair Bolsonaro por atuação na trama golpista.

O Radar vem mostrando nesta semana que as investigações da Polícia Federal encontraram amplo conjunto de provas sobre a trama golpistas, além de mensagens de Bolsonaro trocadas com investigados sobre uma minuta golpista achada com Anderson Torres.

A delação de Mauro Cid revelou um conjunto importante de provas contra empresários, políticos e militares que se associaram para tramar contra a democracia. A hora da denúncia se aproxima.