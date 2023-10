A expectativa do Planalto sobre o relatório final da CPMI do 8 de janeiro

A expectativa do Palácio do Planalto para a apresentação do relatório final da CPMI do 8 de Janeiro, marcada para esta terça-feira, é a de que o documento da senadora Eliziane Gama coloque uma “pá de cal” na tentativa de parlamentares bolsonaristas de responsabilizar o governo Lula pelos atos golpistas. O desfecho da comissão foi tema de reunião nesta segunda do presidente com vários ministros e líderes no Congresso.

Segundo o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), o Planalto avalia que o relatório acabará com a “teoria de uma certa extrema direita, que passou pano para os atos golpistas terroristas do dia 8 de janeiro, e que fique cada vez mais evidente e possa indiciar todos aqueles (contra quem) os relatórios e os depoimentos reuniram evidências de que planejaram, executaram ou financiaram” a invasão e a depredação das sedes dos Três Poderes.

Como mostrou o Radar, integrantes da comissão mista esperam enquadrar Jair Bolsonaro pelos crimes de organização criminosa, abolição do estado democrático, golpe de Estado e incitação ao crime.

Com mais de 1.000 páginas, o relatório final da CPMI, ainda mantido em sigilo por Eliziane, vai citar o Alto-Comando do Exército e o ex-presidente como grandes responsáveis pelo ataque golpista contra o Planalto, o Congresso e o Supremo em Brasília.

