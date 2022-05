A exemplo de Lula, Simone Tebet também promete novos ministérios

A exemplo do que fez Lula em meados de abril, quando prometeu que, se eleito, criaria um ministério para as causas indígenas, Simone Tebet (MDB) também fez promessa parecida, só que na área da segurança pública.

Ela disse nesta quarta que pretende criar um ministério só para o tema. Na prática, isso significaria desmembrar o atual Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois. A sugestão que irá constar de seu programa de governo, disse Tebet, foi do Instituto Igarapé.

“Está no nosso programa de governo a criação do Ministério Nacional de Segurança Pública. Quem coordena essa questão tem que ser o governo federal, seja na área do sistema penitenciário, que é vergonhoso no Brasil, seja na área da redistribuição dos recursos federais, mais especialmente na área de coordenação e gestão. Essa gestão passa por uma polícia preparada, eficiente e bem arrumada, mas principalmente preparada no seu aspecto mental, psicológico, de saúde. O policial precisar ser acolhido para poder acolher”, disse.