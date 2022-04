Preocupados com o avanço de Lula entre artistas e formadores de opiniões no público da música, os evangélicos preparam um encontro de Jair Bolsonaro com cantores do meio gospel.

Segundo Sóstenes Cavalcante, líder da bancada evangélica no Congresso, o movimento é para fazer frente aos convescotes do petista “com artistas da Globo”.