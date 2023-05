A estreia do novo ‘Conselhão’ de Lula

O presidente Lula vai participar na manhã desta quinta da sessão inaugural do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República, o novo Conselhão, que terá cerca de 240 membros e será reaberto depois de ser extinto por Jair Bolsonaro. A reunião vai acontecer no Palácio Itamaraty, em Brasília.

Originalmente criado em 2003, o conselho teve a palavra “sustentável” adicionada ao nome e tem como missão assessorar o presidente da República na “formulação de políticas e diretrizes destinadas ao desenvolvimento econômico social sustentável e elaborar indicações normativas, propostas políticas e acordos de procedimento”, além de apreciar propostas de políticas públicas, de reformas estruturais e de desenvolvimento. O grupo conta com representantes dos setores econômicos e da sociedade civil.

A sessão desta quinta terá a posse dos conselheiros do CDESS, com falas de representantes dos membros e um discurso de Lula, das 10h ao meio-dia. O órgão está ligado à Secretaria de Relações Institucionais, comandada pelo ministro Alexandre Padilha.

Após um almoço de confraternização entre os integrantes do Conselhão, haverá mesa de diálogo entre ministros e conselheiros, com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), na primeira, e de Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil), na segunda.