A estreia de Sandra Sá no teatro

Pela primeira vez no teatro musical, Sandra Sá estreia com o espetáculo “80: A Década do Vale Tudo”, marcada para 2 de junho, no Teatro Claro Rio.

Sandra vai cantar clássicos de sua carreira como “Joga Fora no Lixo”, “Bye Bye Tristeza”, e “Solidão” ao lado de 28 artistas. A peça não é uma biografia da artista, as protagonistas são as músicas nacionais e internacionais que marcaram os anos 1980. O espetáculo é uma parceria do dramaturgo Marcos Nauer e do diretor Frederico Reder.

O musical é promovido pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros e faz parte da série “60! Década de Arromba – Doc.Musical”, com a participação da cantora Wanderléa, “70! Década do Divino Maravilhoso – Doc.Musical”, com Baby do Brasil e As Frenéticas.