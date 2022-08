A estreia de Alexandre de Moraes no comando do TSE

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Alexandre de Moraes fez sua estreia como novo presidente do TSE na manhã desta quarta e se reuniu com representantes dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais do país, para tratar da realização das eleições desse ano.

“Estamos absolutamente de portas abertas para todas e todos. O TSE sozinho não faz nada. O TSE atua junto com os Tribunais Regionais Eleitorais e com todos os juízes eleitorais”, disse Moraes no encontro, segundo o tribunal.

O novo chefe do Tribunal Superior Eleitoral destacou ainda a importância de que a Justiça Eleitoral tome medidas preventivas em conjunto e de forma padronizada.

Moraes e os representantes dos TREs também falaram do combate à desinformação e da articulação com as instâncias locais de segurança, entre outros temas relacionados ao pleito.

A posse do ministro na noite desta terça também foi tema da reunião, com direito a congratulações por parte de presidentes dos TREs ao discurso em defesa da democracia e das urnas eletrônicas.

De acordo com o TSE, o presidente do tribunal de Pernambuco, desembargador André Guimarães, citou um provérbio durante sua fala: “Só se percebe o valor da água quando a água seca”. E disse que todos eles, juntos, não deixariam que “a fonte da democracia seque”.