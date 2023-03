A estratégia por trás de tantos pedidos de CPI no Congresso

Essa profusão de propostas de CPI e de projetos de lei polêmicos no Congresso tem irritado profundamente Lula: ele cobrou foco da base nos projetos do governo.

De um interlocutor, no entanto, ouviu o óbvio: a maioria das propostas não tem chance de prosperar no Parlamento. Foram sugeridas para evitar que a CPI dos Atos Antidemocráticos seja, de fato, aberta no Legislativo.

Lula sabe o impacto que uma CPI pode provocar na agenda do governo. Teme a investigação porque ela teria o poder de capturar a pauta política do ano e arrastar tanto figuras da oposição quanto do governo para o centro de discussões que não são prioridade no momento.

“Uma CPI dessa natureza só criaria ruídos ao verdadeiro trabalho que deve ser feito pelo governo, que é aprovar a agenda econômica do ministro Fernando Haddad”, diz um integrante da base governista.