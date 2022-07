A estratégia dos petistas para atrapalhar a convenção de Bolsonaro

Petistas e opositores de Jair Bolsonaro nas redes sociais estão se articulando para atrapalhar a convenção nacional do PL que será realizada no próximo domingo no estádio do Maracanãzinho, no Rio, e que oficializará o nome do presidente como candidato à reeleição neste ano.

O evento será gratuito, mas os organizadores pedem que os participantes retirem seus ingressos por meio de uma plataforma online. Um internauta deu início a uma campanha para que as pessoas emitam ingressos mas não compareçam ao evento como forma de esvaziar o encontro.

A tática é semelhante a que a oposição a Donald Trump adotou na campanha do ex-presidente americano à reeleição. Em junho de 2020, usuários das redes conseguiram esvaziar um comício em Tulsa, Oklahoma, ao confirmarem presença em massa e não aparecerem para participar. A campanha esperava encontrar um estádio lotado, mas só metade dele estava ocupado.

“Bolsonaro marcou a convenção do partido no Maracanãzinho com retirada de ingresso de graça pelo Sympla. Vai ser o maior vacilo se você retirar o ingresso sem interesse de ir só pra esvaziar o evento. Eu já retirei o meu”, escreveu o usuário Omar de Ideais no Twitter.