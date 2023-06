A esperança do governo Lula na palavra de Lira sobre a reforma tributária

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse acreditar na ajuda do presidente da Câmara, Arthur Lira, na aprovação do texto da reforma tributária que tramita no Congresso. A expectativa do governo é que a matéria seja aprovada ainda neste semestre pelos deputados e passe pelo plenário do Senado até 31 de dezembro.

Mesmo em atrito com o governo, Lira assumiu, segundo Tebet, compromissos com as bancadas partidárias para a aprovação da reforma tributária. Nesta segunda-feira, a ministra destacou que o presidente da Câmara costuma cumprir com seus acordos.

“O presidente Lira é um homem que cumpre com a palavra. Quando ele dá (a palavra), ele cumpre. Ele fez isso com o arcabouço fiscal, e vai fazer isso com a reforma tributária”, disse Tebet após reunião em São Paulo com a Febraban.

A ministra também afirmou que o arcabouço fiscal dá segurança jurídica, previsibilidade, fôlego no cenário macroeconômico e garantia de que o déficit social será combatido com responsabilidade nas contas públicas. No entanto, a possibilidade de o Brasil crescer mais de 1% passa pela transparência, justiça e simplificação no sistema tributário.

“O que eu posso dizer sobre a reforma tributária é que ela é a única bala de prata que o Brasil tem”, afirmou Tebet. “O que vai fazer o Brasil realmente crescer, pela primeira vez em 30, 35 anos, acima da média de 1%, é uma reforma tributária que garanta justiça tributária.”