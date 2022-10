À espera de Bolsonaro, Valdemar também mantém silêncio

Enquanto Jair Bolsonaro (PL) permanece em silêncio mais de 16 horas depois de ser matematicamente declarado como o perdedor do segundo turno das eleições presidenciais, vencidas por Lula (PT), o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também não se pronunciou sobre a derrota do candidato do partido neste domingo.

De acordo com a assessoria da legenda, ele vai se manifestar sobre o resultado “quando considerar oportuno”.

Na verdade, Valdemar está à espera do próximo passo de Bolsonaro, que se fechou no Palácio do Planalto na manhã desta segunda em reuniões com aliados, fora da agenda oficial.