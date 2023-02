A era de ‘fuzilar a oposição’ acabou, diz Padilha a partidos da base

Durante reunião de Lula com partidos da base de seu governo na manhã desta quarta-feira em Brasília, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, prometeu que a gestão petista manterá um diálogo republicano com a oposição, em dissonância com o modelo adotado nos quatro anos de Jair Bolsonaro.

“Aquela era que existia aqui no Palácio do Planalto de alguém que dizia que ia fuzilar a oposição acabou. Estamos constituído uma frente ampla de partidos, de diálogo e de debate. Além desses 16 partidos [da base aliada], vamos manter um diálogo permanente com aqueles partidos que se declaram de oposição”, disse, referindo-se a infame declaração de Bolsonaro na campanha de 2018 em Boa Vista de que iria “fuzilar a petralhada aqui do Acre”.

O ministro participou nesta quarta do primeiro encontro do chamado “Conselho Político da Coalizão”, que será constituído por integrantes do governo, representantes de partidos da base aliada e lideranças do governo e dos partidos no Congresso. A ideia é que o grupo faça reuniões mensais.