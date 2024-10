A era Bruno Dantas no comando do TCU tem data marcada para acabar. No próximo dia 13 de novembro os ministros do tribunal vão se reunir para eleger a próxima cúpula da Corte.

Atual vice-presidente, Vital do Rêgo deve ser eleito o próximo chefe da Corte tendo Jorge Oliveira como vice. A posse de Vital, se tudo correr dentro desse roteiro, será no dia 11 de dezembro.

O ministro deve manter boa parte da equipe e dos projetos montados por Dantas em sua gestão.