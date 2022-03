A enquadrada do chefe do União Brasil em Cláudio Castro

O chefe do União Brasil no Rio, Wagner Carneiro, atual prefeito de Belford Roxo conhecido como Waguinho, deu uma enquadrada no governador Cláudio Castro (PL) no início desta semana. Na segunda-feira, conforme mostrou o jornal O Globo, ele comunicou ao governador que o indicado da legenda na secretaria de Transportes entregaria o cargo e ameaçou desembarcar do projeto de Castro de se reeleger ao Estado com uma aliança ampla de partidos.

O motivo teria sido uma promessa não cumprida por Castro de dar à legenda as secretarias estaduais de Transportes e de Meio Ambiente a “portas fechadas”, o que no jargão político significa ceder o poder de nomeação de todos os cargos da máquina. O UB pleiteia ainda duas diretorias do departamento de estradas que também estariam no escopo da promessa.

Waguinho contou ao Radar que na terça o governador o chamou para um almoço para discutir a situação. Ali o chefe do Palácio Guanabara teria pedido que o secretário ficasse no cargo até o próximo dia 1º para tentar atender as demandas do partido, o que o membro do UB disse que aceitou.

O prefeito aproveitou o momento para cobrar a definição sobre o papel do União Brasil no jogo eleitoral do Estado. Ele disse que o partido quer a vice da chapa de Castro e se isso não for possível, a preferência pela indicação da vaga ao Senado, que o PL do governador já tem, contudo, prometida ao senador Romário.

Waguinho contou à coluna que o tom da conversa foi respeitoso, mas disse que “não há meio termo” na lista de exigências. Afinal, disse ele, seu partido tem o maior tempo de TV e um fundo de 100 milhões para gastar nas eleições do Rio neste ano. A ideia do União Brasil é indicar a deputada Daniela do Waguinho, esposa do cacique, à vice de Castro. Se isso não for possível, a indicação ao Senado seria a deputada Clarissa Garotinho, que deixará o Pros na atual janela partidária, que fecha em 1º abril.

“Foi uma conversa saudável e respeitosa. Eu tenho profunda admiração e amizade pelo Castro, ele é um companheiraço. Eu só estou separando o que é pessoal do que é o interesse do partido. Nós temos uma promessa que queremos que seja cumprida. Não tem meio termo. Se não acontecer teremos que oficialmente deixar o governo e o projeto de reeleição. Nosso partido tem condição de ter candidato próprio, mas não é o que queremos. Queremos compor com o Cláudio”, disse.