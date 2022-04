A dura crítica da presidente do Podemos a Moro, após o abandono

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente nacional do Podemos, Renata Abreu não perdoou Sergio Moro pela rasteira desta quinta. O ex-ministro de Jair Bolsonaro se filiou ao partido, passou semanas montando um projeto presidencial e fazendo a turma do Podemos acreditar que a corrida ao Planalto, com uma campanha baseada em propostas, seria possível.

Nesta quinta, o partido soube pela imprensa que seu pré-candidato já andava acompanhado por outras figuras, em uma nova sigla mais endinheirada, o União Brasil. A cooptação, sem qualquer aviso ou mensagem de despedida — sem consideração, mesmo –, doeu. E Renata Abreu foi sutil ao bater no ex-aliado, ao falar de sua falta de firmeza nas conversas políticas.

Na nota em que divulgou há pouco, ela disse que o partido seguirá atrás de um nome “que olhe nos olhos sem titubear”. Essa era a principal crítica dos políticos a Moro. Não conseguir conversar “olho no olho”.

“Seguiremos focados para apresentar aos brasileiros e brasileiras uma alternativa que olhe nos olhos sem titubear. E que, com firmeza de propósitos, nunca desista de sonhar. Porque, sim, juntos podemos mudar o Brasil”, diz Renata.

Para a presidente do Podemos, Moro desistiu de sonhar.