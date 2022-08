A dupla jornada de Marcelo Freixo no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A equipe de Marcelo Freixo (PSB) na corrida ao Governo do Rio de Janeiro tem administrado um problema previsto desde os primórdios da pré-campanha: o que fazer com os dois candidatos ao Senado da aliança entre PT e PSB.

A divisão que levou Alessandro Molon (PSB) e André Ceciliano (PT) a manterem as suas candidaturas pôde ser observada na primeira agenda de campanha de Freixo nesta terça. Cedo de manhã, o socialista esteve com Ceciliano na Igreja da Penha, na zona norte da cidade, dando largada às agendas na rua. Poucas horas depois, Freixo teve a companhia de seu seu correligionário em uma caminhada pela Central do Brasil.

Ceciliano tem o apoio da cúpula nacional do PT e Molon tem o apoio da direção nacional de seu partido para tocar a sua campanha de forma independente. Nesta quarta, Freixo tem uma agenda à noite com artistas ao lado de Molon. Pela manhã, ele esteve com o petista em um estaleiro em Niterói.