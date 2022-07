A dois meses do bicentenário, Bolsonaro compra briga com Portugal

A TV Record mostrou nesta quinta que Jair Bolsonaro ameaça cancelar o encontro oficial de Estado que teria com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, depois de saber que o português iria encontrar Lula um dia antes da conversa no Itamaraty.

Ao Radar, aliados do presidente dizem que a decisão pode ser revista, se Lula for retirado da agenda do português. A exigência é algo inusitada para os padrões diplomáticos que costumam ditar as relações entre chefes de Estado.

No Itamaraty, para todos os efeitos, o encontro segue organizado pelo cerimonial.

Continua após a publicidade