A doce reserva remunerada do coronel que pediu golpe militar de Bolsonaro

Flagrado clamando por um golpe militar na gestão de Jair Bolsonaro, como revelou VEJA em junho do ano passado, o coronel Jean Lawand Junior completou nesta semana 15 dias de sua doce reserva remunerada no Exército.

Em mensagens encontradas pela PF no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, o militar sugeriu que Bolsonaro precisava “dar a ordem” para que as Forças Armadas agissem — em 1º de dezembro de 2022.

Após a revelação de VEJA, Lawand classificou as mensagens como uma “conversa para saber como estavam os ânimos”, de “amenidade”.

Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, no dia 27 de junho, ele negou o tom golpista de suas mensagens e disse que pedido para “dar a ordem” era para “apaziguar” o país.

Em fevereiro do ano passado, o então subchefe do Estado-Maior do Exército foi nomeado para assumir um cargo em Washington, uma “missão considerada permanente”, e sua posse estava prevista para 2 de janeiro de 2024. Mas a promoção acabou sendo cancelada por conta das descobertas da PF no celular de Cid.

