A dobradinha de Padilha e Alckmin para conquistar novatos da Câmara

Responsável por consolidar a base de apoio ao governo no Congresso Nacional, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ganhou, nos últimos dias, um reforço do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que tem acompanhado o ministro em agendas para receber, no Palácio do Planalto, parlamentares em primeiro mandato.

A ideia é apresentar os caminhos do poder aos novos congressistas, orientá-los com relação às emendas e abrir um canal de diálogo com todos os partidos, até mesmo com os que apoiaram Jair Bolsonaro nas ultimas eleições.

Até o momento, aproximadamente 80 deputados – das principais legendas da base e da oposição, como o PL — já foram recebidos, divididos por região. Já estiveram presentes deputados das regiões Sul, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, e, na próxima semana serão recebidos os estreantes da região Sudeste, a maior bancada da Casa.