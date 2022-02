A dobradinha de Luiz Fux e Rodrigo Pacheco no Congresso

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux vai ao Congresso nesta quarta para participar, ao lado de Rodrigo Pacheco, do ato de criação de uma comissão de juristas que irá apresentar proposições legislativas para “dinamizar, unificar e modernizar o processo administrativo e tributário nacional”.

A comissão vai trabalhar por 180 dias e focará em algumas referências como a “garantia dos princípios do devido processo legal, da razoável duração do processo, da eficiência, da segurança jurídica, proteção da confiança e do impulso oficial”. Buscará “parâmetros para a autocomposição extrajudicial com vistas à redução de litígios, parâmetros para a consolidação de teses a serem observadas pela Administração Pública e parâmetros para submissão ao Poder Judiciário das teses fixadas na seara do contencioso administrativo e tributário”.

Os juristas também irão buscar “definições processuais e procedimentais que simplifiquem o contencioso administrativo e judicial tributário e favoreçam sua sistematização, padronização de ritos e unificação de entendimentos e definições processuais e procedimentais que, na medida do possível, sejam aplicáveis ao contencioso administrativo em matéria de Direito Administrativo Direito Tributário”.

A comissão de juristas será presidida pela ministra Regina Helena Costa, do STJ, e será composta pelas seguintes autoridades:

Valter Shuenquener de Araújo, que atuará como relator para o tema processo administrativo;

Marcus Lívio Gomes, que atuará como relator para o tema de processo tributário;

Bruno Dantas Nascimento, ministro do Tribunal de Contas da União;

Júlio Cesar Vieira Gomes;

Gustavo Binenbojm;

Andre Jacques Luciano Uchôa Costa;

Continua após a publicidade

Adriana Gomes Rego;

Valter de Souza Lobato;

Alexandre Aroeira Salles;

Aristoteles de Queiroz Camara;

Patricia Ferreira Baptista;

Flávio Amaral Garcia;

Caio César Farias Leôncio;

Maurício Zockun;

Leonel Pereira Pittzer;

Ricardo Soriano de Alencar;