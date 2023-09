A disputa pelo STF e a conversa entre Lula e Flávio Dino

Flávio Dino conversou duas horas com Lula nesta semana. A um auxiliar, disse que nem precisou falar de STF. “Só não será ministro se não quiser”, diz um interlocutor palaciano.

Esperando para assumir o ministério de Dino, aliás, o PT acaba de colocar Wadih Damous na presidência do Conselho Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. A função de comando do órgão bilionário é prerrogativa da Secretaria Nacional do Consumidor.

Apesar da torcida do auxiliar de Dino, Lula ainda tem no front os nomes de Bruno Dantas e de Jorge Messias, além de uma longa lista de mulheres que tentam ocupar a vaga de Rosa Weber. A conferir.

Siga