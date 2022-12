A disputa no PL de Bolsonaro por postos de poder na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A bancada do PL na Câmara tem uma reunião na tarde desta terça-feira para definir o que será o partido na Casa a partir de 2023. A sigla de Valdemar Costa Neto vive uma disputa interna pelos postos de poder no Legislativo.

Integrantes da ala radical do partido, identificada com as pautas ideológicas de Jair Bolsonaro, brigam para avançar sobre posições hoje ocupadas por integrantes da ala moderada da sigla.

Alguns parlamentares adorariam apoiar o governo Lula. Outros, com se sabe, vão lutar de todas as formas para manter o partido na oposição.

Segundo aliados de Valdemar, Bia Kicis pediu ao cacique para continuar no comando da CCJ. Já Carla Zambelli deseja ser líder da bancada. A reunião será longa.