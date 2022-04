A disputa entre 20 advogados por uma vaga de ministro substituto do TSE

Com uma vaga de ministro substituto do TSE aberta desde a renúncia de Carlos Mário Velloso Filho, no mês passado, 20 advogados estão no páreo.

Os candidatos foram sugeridos para compor a lista tríplice que será encaminhada pelo STF ao presidente Jair Bolsonaro. O posto é um dos reservados para juristas, que devem ter notável saber jurídico e idoneidade moral.

Os advogados estão sendo ouvidos pela Secretaria-Geral da Presidência da Tribunal Superior Eleitoral, para que a escolha seja feita com base em conhecimentos técnicos. A indicação será feita pelo presidente da Corte, Edson Fachin, e pelo vice, Alexandre de Moraes, que assumirá o TSE em agosto.

Veja a seguir os nomes dos advogados sugeridos para o cargo:

Ademar Borges

Aline Ramos Moreira

Ana Claudia Santano

Andre Gallegari

Andre Lemos Jorge

Andre Ramos Tavares

Angela Cignachi

Carlos Eduardo Frazão do Amaral

Cassio P. V. Leite

Edilene Lobo

Edvaldo Nilo de Almeida

Erick Pereira

Fabrício Medeiros

Flavio Pansieri

Gustavo Severo

Marilda Silveira

Rogéria Dotti

Simone Henriquez

Vera Lúcia Santana Araújo

Walter José Faiad de Moura