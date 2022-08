A disputa do setor privado de saúde num reduto de ricaços em MG

O prefeito da cidade mineira de Nova Lima, João Marcelo Dieguez (Cidadania), que está à frente de umas das cidades com a maior concentração de ricos no Brasil, parece ter colocado fim a uma disputa milionária envolvendo as maiores representantes da área hospitalar no país.

Dieguez revogou decreto de maio de 2021 que permitia a ampliação de unidades hospitalares existentes em terrenos no bairro Vila da Serra, região nobre da cidade, que vem sendo alvo de gigantes do mercado de saúde e assiste a um processo de valorização crescente.

A lei revogada permitia que unidades hospitalares, instaladas a partir de legislações antigas sobre uso e ocupação do solo, pudessem promover obras de ampliação, desde que cumprissem novos critérios que levam em conta o limite de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. Porém, ao revogar a lei, o prefeito acatou considerações de uma comissão multidisciplinar, com membros do Ministério Público e da sociedade civil, criada com o objetivo de avaliar o impacto ambiental e na mobilidade urbana, uma das mais adensadas na região.

Em seu relatório, a comissão “desaconselhou” qualquer ampliação das unidades hospitalares existentes na região, que assiste a um processo de valorização crescente e um estrangulamento no trânsito. Em manifestação recente, o procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, chefe do Ministério Público, chegou a dizer que qualquer ampliação nas unidades hospitalares obrigaria o paciente “a chegar ao hospital de helicóptero”, tamanho o caos que seria promovido nas vias urbanas atuais.

No ano passado, o MP havia emitido recomendação para que a prefeitura não aprovasse qualquer novo empreendimento em determinados terrenos da região, que abriga o Biocor, recém-adquirido pela Rede D’Or, além de outros empreendimentos do mercado de saúde.