A dias do fim da gestão, o espírito natalino no Planalto de Bolsonaro

No Palácio do Planalto, o clima de velório com a despedida do bolsonarismo do poder é tão forte que ninguém se aventurou a montar decoração natalina no edifício.

Além do clima frio e de poucas brincadeiras, os auxiliares palacianos de alguns gabinetes sequer cogitaram realizar as tradicionais confraternizações de fim de ano. “O espírito natalino desapareceu”, diz um servidor.