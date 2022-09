A dez dias da eleição, Bolsonaro fará anúncio na Amazônia

Jair Bolsonaro vai passar por Manaus e Belém nesta quinta-feira em agendas de campanha descoladas dos problemas reais da região, castigada pelo avanço do crime na Amazônia. Nada sobre desmatamento, invasão de terras indígenas, garimpo ilegal ou precarização das estruturas de fiscalização federal que favoreceram o crime organizado. A agenda do presidente vai girar em torno do anúncio da chegada do 5G aos grandes centros da Região Norte.

A leitura da campanha, com as agendas desta quinta, é de que a “Amazônia não dará votos a Bolsonaro”, mas ignorar a região na corrida eleitoral implicaria na “perda de votos”. “A Amazônia não dá voto, mas pode tirar. Por isso, o presidente tem que estar lá e anunciar ações do governo”, diz um aliado do presidente.