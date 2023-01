A destruição no Planalto em fotos e vídeos

Após ser alvo de ataque terrorista no domingo, o Palácio do Planalto está repleto de resquícios do vandalismo. Símbolos nacionais, os móveis e parte da estrutura da sede do Executivo estão destruídos.

Os golpistas depredaram obras de arte e itens históricos. Um painel do pintor carioca Emiliano Di Cavalcanti, que assinou peças cujo valor de mercado chega a 20 milhões de reais, foi rasurado. Um relógio de D. João VI do século 18, que ficava no terceiro andar, foi destruído, conforme informou o ministro chefe da Secom, Paulo Pimenta.

Antes que Lula e Bolsonaro ficassem lado a lado na parede que expõem os presidentes do país, a galeria presidencial foi destruída. Cadeiras foram arremessadas no espelho d’água, vidros quebrados, lixeiras arrancadas e corredores obstruídos com o rastro da destruição.

O quarto andar do palácio foi o menos danificado e os escritórios do terceiro estão funcionando normalmente. Nesta segunda, equipes limpam o local e a reconstrução do Palácio inicia. Funcionários medem janelas e portas de vidro para recompor as entradas ao Planalto.

Confira imagens:

