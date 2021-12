Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Num evento com empresários, Arthur Maia, relator da reforma administrativa na Câmara, disse, na frente de Paulo Guedes, que o texto travou por falta de liderança do governo.

Guedes, veja só, concordou com o deputado ao dizer que “gente do palácio boicotou” as mudanças.