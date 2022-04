A deputada mais nova da Câmara vai atrás do voto jovem

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As deputadas Luísa Canziani (PSD-PR) e Margarete Coelho (PP-PI) estiveram com o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, na semana passada.

Elas foram tratar de um acordo de cooperação entre a Câmara e a Corte para impulsionar o voto dos jovens até 18 anos nas eleições de outubro.

Fachin ficou satisfeito com a sugestão das deputadas e, sobretudo, com a importância do engajamento da Câmara dos Deputados nesta missão de levar os jovens às urnas.

O acordo será elaborado pelo TSE. Os jovens nesta faixa etária — em que o voto não é obrigatório — têm até maio para tirar o título de eleitor.