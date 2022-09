‘A democracia exige observância às regras do jogo’, diz Rosa Weber

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, discursou nesta quinta aos convidados internacionais que participarão do Teste de Integridade das Urnas no próximo domingo. Ela destacou o pulso firme do TSE na “observância às regras do jogo” democrático.

Rosa Weber ainda fez uma contextualização histórica, lembrou dos avanços do sistema eleitoral brasileiro desde a República Velha e relatou o respeito ao resultado do pleito em 2018, quando presidiu o TSE. A ministra enalteceu a segurança das eleições.

“A Justiça Eleitoral, não me canso de repetir, é patrimônio do povo brasileiro e, a urna eletrônica o melhor exemplo da obra coletiva dos que sucessivamente, há décadas, se dedicam no Tribunal Superior Eleitoral ao fortalecimento da democracia, proporcionando sistema eleitoral confiável, seguro e auditável a servir de modelo para todos”, disse.

A presidente do TSE ainda repudiou discursos de ódio e enalteceu o convívio com opiniões divergentes. Rosa Weber defendeu a segurança dos jornalistas que cobrem as eleições e o respeito à imprensa.

Veja o discurso na íntegra:

“O Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez, busca de forma transparente compartilhar com a comunidade internacional, os avanços e os desafios na realização das eleições em nosso país. A trajetória da Justiça Eleitoral, ao longo do processo de construção e fortalecimento da democracia brasileira, completou 90 anos, em 2022. O TSE, no cumprimento de sua missão institucional é um tribunal diferenciado, pois, como sabemos, em registro e em atenção aos convidados internacionais, acumula as funções jurisdicionais e administrativas, próprias aos tribunais integrantes do Poder Judiciário, a de realizar as eleições. Dito de outra forma, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral a função precípua de organizar o exercício da própria democracia. Por quanto, a democracia tem no processo eleitoral o instrumento de sua dinâmica, e nas eleições, como registrou o ministro Alexandre, a sua festa maior. Por isso, o TSE é chamado de o ‘Tribunal da Democracia’.

Tenho enfatizado que refletir sobre a democracia não constitui mero exercício teórico, mas necessidade inadiável que se impõe a todos nós. Nessa linha, sempre sublinho que democracia, ainda que expressão da soberania popular, não se resume a escolhas periódicas de governantes e parlamentares, por voto livre e secreto. A democracia conquista diária e permanente, que se aperfeiçoa por meio do Estado Democrático de Direito e pressupõe diálogo, tolerância, convivência pacífica com os defensores de ideias antagônicas, que são adversários e não inimigos. A democracia exige observância às regras do jogo. Nela, não se faculta a vontade da maioria, cuja a legitimidade não se contesta, suprimir ou abafar a opinião dos grupos minoritários, muito menos, tolher-lhes os direitos, constitucionalmente assegurados. No meu discurso de posse, como presidente do Supremo Tribunal Federal, no dia 12, deste mês de setembro, lembrei ainda a importância da rejeição aos discursos de ódio e do repúdio às práticas de intolerância, enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. E afirmei, como uma das minhas certezas em relação ao regime democrático, que sem um Poder Judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia.

Aproveito hoje, às vésperas das eleições gerais, para reafirmar minha convicção de que a imprensa, que cumpre o papel fundamental de garantir o direito à informação, deve ser respeitada. Há poucos dias, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Abraji, noticiou o aumento de casos de agressão contra os profissionais de imprensa e manifestou preocupação com a segurança física daqueles que atuam na cobertura jornalística do processo eleitoral. Considerando que a liberdade de imprensa é, assim como a liberdade de expressão, premissa da democracia enfatizo que cabe aos poderes constituídos atuar para a garantia da segurança dos jornalistas para que se mantenham firmes na missão de informar à sociedade brasileira.

Para minha honra, integrei como ministra da Suprema Corte, os quadros da Justiça Eleitoral e nessa condição presidi o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições gerais de 2018, quando tive a oportunidade de conhecer alguns dos observadores e visitantes internacionais que aqui se encontram. Aproveito o momento para registrar a importância desses ilustres partícipes. Não só como testemunhas oculares, mas também como verdadeiros colaboradores, em prol do constante aperfeiçoamento do nosso processo eleitoral. Destaquei, naquela ocasião, que a Justiça Eleitoral sabidamente nasceu do desejo de mudança da sociedade brasileira e da esperança republicana de ver implementada a verdade das urnas. Em repulsa às fraudes que campeavam na chamada República Velha, via voto de cabresto, bico de pena, a metafórica degola, e o dito mapismo.

A Justiça Eleitoral, não me canso de repetir, é patrimônio do povo brasileiro e, a urna eletrônica o melhor exemplo da obra coletiva dos que sucessivamente, há décadas, se dedicam no Tribunal Superior Eleitoral ao fortalecimento da democracia, proporcionando sistema eleitoral confiável, seguro e auditável a servir de modelo para todos. Em tempos turbulentos, como os atuais, mais do que nunca se há de proclamar a irrestrita confiança que devotamos à Justiça Eleitoral, quanto à integridade das eleições e a legitimidade dos resultados eleitorais. Estamos certos, da atuação sempre firme do TSE a assegurar que nada tumultue a escolha livre e consciente dos cidadãos brasileiros, do que entendam ser o melhor para o país. Em absoluto respeito ao processo democrático, tal como ocorreu em 2018, quando na Presidência do TSE, diplomei os candidatos vencedores nas urnas.

Encerro, renovando meus cumprimentos a todos, com votos de que este seja um evento proveitoso para melhor compreensão da realidade eleitoral do Brasil. Mais uma vez, reitero a minha confiança na inabalável Justiça Eleitoral, fiel à sua destinação histórica e à sua missão institucional e a minha certeza de eleições íntegras, seguras e em paz, no próximo domingo, dia 2 de outubro, como a sociedade merece e sob o firme comando de vossa excelência, ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigada.”.