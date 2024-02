A delicada situação de Heleno nas investigações da PF

De todos os bolsonaristas investigados no STF por envolvimento na trama golpista que prenderia ministros da Corte e impediria a posse de Lula no ano passado, Augusto Heleno é, segundo investigadores, um dos mais enrolados na trama.

No relatório da Polícia Federal enviado a Alexandre de Moraes, o ex-chefe do GSI é apontado como chefe do “Núcleo de Inteligência Paralela” do plano golpista.

Heleno, segundo os investigadores, atuava em parceria com Mauro Cid e Marcelo Câmara, os ex-auxiliares de Bolsonaro “na coleta de dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões do então presidente da República Jair Bolsoanro na consumação do Golpe de Estado”.

É atribuído ao núcleo de Heleno, por exemplo, o “monitoramento do itinerário, deslocamento e localização do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e de possíveis outras autoridades da República com objetivo de captura e detenção quando da assinatura do decreto de Golpe de Estado”.