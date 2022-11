A declaração de amor de Caetano a Gal nas redes

Caetano Veloso publicou nesta quarta-feira uma homenagem a Gal Costa em suas redes sociais.

A cantora de 77 anos, ícone da MPB e uma das colegas de Caetano no movimento Tropicalista, teve a sua morte confirmada no fim da manhã desta quarta.

O perfil oficial da Gal no Twitter publicou às 8h59 desta quarta um trecho de uma apresentação dela com Caetano em 1986, interpretando a canção “Sorte”, de Ronaldo Bastos e Celso Fonseca, um dos grande sucessos da cantora.

Caetano republicou o vídeo minutos mais tarde, às 9h06, quando a informação da morte de Gal ainda não era conhecida do público. No trecho, os dois cantam o refrão da canção com os rostos colado e dão um beijo no final.

Veja abaixo o vídeo: