A decisão de Bolsonaro sobre o bloqueio dos caminhoneiros

Atualizado em 31 out 2022, 17h03 - Publicado em 31 out 2022, 16h54

Nas pouco mais de seis horas que despachou no Palácio do Planalto nesta segunda, Jair Bolsonaro recebeu, segundo seus auxiliares palacianos, alguns ministros do seu círculo mais direto, como Ciro Nogueira e Augusto Heleno.

Outro que esteve com o presidente foi Bruno Bianco. No caso do ministro da AGU, o assunto tratado foi o movimento dos caminhoneiros que estão fechando estradas em diferentes pontos do Sul do país.

A AGU recebeu demandas da PRF para por meio das unidades da Procuradoria da União nos estados, que vai atuar nos estados para obter saídas jurídicas ao trabalho de liberação das estradas.

Bolsonaro, segundo um ministro, revelou preocupação com os caminhoneiros, mas recomendou que o trabalho de liberação das rodovias vá em frente.

O Radar mostrou mais cedo que os bloqueios já atrapalham diferentes atividades nas principais cidades de Santa Catarina, por exemplo, onde já ocorreram mais de 57 pontos de fechamento das vias.

Continua após a publicidade