A decepção dos caciques da frente ampla com Lula

Caciques da frente ampla que apoiaram Lula na eleição já perceberam: as promessas de diálogo e de decisões

compartilhadas eram só isso mesmo… promessas.

Com três meses de governo, o petista tornou-se um presidente centralizador, que compartilha reuniões com ministros petistas e com a chefe do partido, Gleisi Hoffmann.

Caciques partidários que estiveram na campanha ao lado do petista hoje batem com a cara na porta, quando pedem para conversar com Lula.

Um deles disse ao Radar que a coisa ainda piora quando a conversa vai para a Casa Civil. “Aí é que ninguém retorna nada mesmo”, diz o aliado.

A falta de diálogo de Lula tem resgatado, nos partidos aliados, as críticas ao hegemonismo petista, que só lembra dos aliados em épocas eleitorais.