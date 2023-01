A curiosa saudação de um colega a Margareth Menezes na posse de Lula

No domingo da posse, o ministro da Defesa do novo governo Lula achou por bem abordar a neófita Margareth Menezes, da Cultura, para se apresentar, no Palácio do Planalto: “José Múcio, ministro, seu colega”.

Aparentando surpresa, ela cumprimentou o ex-presidente do TCU com um sorriso no rosto.

Antes de aceitar o convite do presidente, a cantora baiana nunca havia ocupado um cargo público e não frequentava o poder em Brasília.