A corrida de Lira contra o tempo para regulamentar a reforma tributária

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na volta de Arthur Lira a Brasília, após um período na Europa, uma questão se impõe ao presidente da Câmara dos Deputados: votar as leis que regulamentam a reforma tributária antes do recesso parlamentar.

Os grupos de trabalho entregam os relatórios na próxima quarta-feira, dia 3. Os documentos serão discutidos até dia 10, sexta-feira da semana seguinte. A votação tem que ocorrer entre os dias 13 e 17 de julho, para que Lira cumpra a promessa que fez a aliados.

Para não perder tempo com outras questões menos importantes, Lira se antecipou à pressão da oposição e já instalou, de Portugal mesmo, a comissão especial para analisar a PEC das Drogas. A medida tomada no mesmo dia da decisão do Supremo Tribunal Federal para descriminalizar o porte de maconha também foi vista como um recado aos magistrados.