A corrente de solidariedade por Orlando Brito em Brasília

Um dos mais brilhantes jornalistas do país, o fotógrafo Orlando Brito, que atuou por 16 anos em VEJA, trava há dias uma luta no hospital em Brasília para se recuperar de graves problemas de saúde. Para auxiliar no tratamento do pai, a filha de Brito, Carolina, vai criar uma plataforma na qual admiradores do grande jornalista poderão comprar algumas de suas obras de arte.

Um dos mais conhecidos e premiados fotógrafos do país, Orlando Brito nasceu em Minas e chegou a Brasília ainda menino, no início de sua construção, em 1956. Fez viagens por mais de 60 países, em coberturas presidenciais, papais e esportivas, como Copas do Mundo e Olimpíadas. Tem seis livros publicados. Recebeu vários prêmios, entre eles o Press Photo do Museu Van Gogh. de Amsterdã. Onze vezes Prêmio Abril de Fotografia. Bolsa da Fundação Vitae, de São Paulo, em 1991. Tem várias exposições individuais e obras no acervo de diversos museus do mundo.

“É maravilhoso saber que meu pai construiu, ao longo da sua brilhante jornada, uma legião de amigos que têm por ele tamanho apreço, respeito e carinho. Desde já, quero agradecer todas as mobilizações em prol de ajudá-lo com todos os custos necessários para o restabelecimento da sua saúde. Estamos confiantes na sua melhora, apesar do longo caminho a ser percorrido. Gostaria de ressaltar que já foi arrecadado o suficiente para suprir as atenções primárias e urgentes. Agradeço a generosidade de cada um tanto pelas destinações financeiras quanto pelas orações. Informo, que estou viabilizando uma maneira de comercializar algumas de suas incríveis obras de arte. Dessa forma, acredito que a partir do momento que essa plataforma for lançada, todo esse carinho e admiração terão como contrapartida, a oportunidade de ter em casa, uma fotografia do meu pai. Gratidão por tantas manifestações, palavras, preces, ajudas e energias a nós, sobretudo a ele, enviadas”, diz Carolina.