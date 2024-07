A conversa “olho no olho” de Nunes com cacique do União Brasil em SP

O presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite, chefe do União Brasil paulistano, vai receber o prefeito Ricardo Nunes (MDB) em sua casa, no início da manhã desta sexta-feira, para conversar sobre o futuro da aliança para as eleições de outubro.

No início do mês, Leite disse que está com “grandes problemas” com a gestão municipal. As críticas ocorreram após os dirigentes nacionais do União Brasi, Antônio Rueda e ACM Neto, conversarem com o pré-candidato do PRTB nas eleições de São Paulo, Pablo Marçal.

Nunes garante que não entende o motivo da bronca do cacique do União paulistano e que só vai saber após a conversa “olho no olho” entre o prefeito e o presidente da Câmara dos Vereadores.

Sobre os rumores de que o vereador quis mais espaço na gestão após evitar uma greve de ônibus, o emedebista disse que reconhece o papel de Leite no diálogo com os sindicatos, mas que “não é possível que tenha alguma interferência” na aliança com o União Brasil.

Continua após a publicidade

“Foi muito importante a colaboração do MiltonA conversa “olho no olho” de Nunes com cacique do União Brasil em SP Leite, como presidente da Câmara. Ele fez aquilo que deveria ter feito, que ele entende importante, e que reconheço a importância”, disse o prefeito na sede da Federação dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo, que já tem data marcada para receber José Luiz Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal (PRTB). A entidade ainda deve receber Guilherme Boulos (PSOL), mas ainda não fechou uma data.

A greve dos ônibus estava marcada para 3 de julho, mas suspensa após acordo costurado por Leite no dia 2. Na mesma semana, o vereador foi à imprensa criticar a gestão municipal.