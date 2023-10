A conversa do chanceler com Lula sobre a guerra entre Israel e Hamas

Atualizado em 11 out 2023, 10h29 - Publicado em 11 out 2023, 10h30

De Jacarta, na Indonésia, o chanceler Mauro Vieira teve uma longa conversa por telefone com Lula na manhã desta terça-feira sobre o conflito em Israel e na Palestina, com foco nos movimentos na ONU.

O ministro das Relações Exteriores fez um relato completo sobre a reunião extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocada pelo Brasil no domingo, e prometeu atuar para acalmar os ânimos na viagem que fará a Nova York na semana que vem — que já estava prevista por conta da presidência brasileira no órgão.

Além de estar em linha direta com o presidente, Vieira também tem conversado com frequência com o embaixador Sérgio Danese, representante brasileiro junto à ONU.

Siga