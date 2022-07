A conversa de Michel Temer com o presidente de Portugal

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, fechou nesta segunda sua agenda pelo Brasil com uma conversa com o ex-presidente Michel Temer.

No encontro, Rebelo e Temer falaram sobre política internacional. A guerra na Ucrânia, as relações do Brasil com Portugal, as relações dos países com a China e outros temas distantes dos assuntos domésticos que levaram Jair Bolsonaro a cancelar o almoço que teria com o chefe de Estado português.

“Foi uma conversa agradável. O presidente Marcelo Rebelo é um homem muito cortês”, diz Temer.

O nome de Bolsonaro não foi citado na conversa. Temer, como o Radar mostrou, lamentou o ato de Bolsonaro de cancelar o almoço com Rebelo por considerar que o presidente perdeu a oportunidade de iniciar as comemorações do bicentenário da independência.

Rebelo indicou que poderá vir ao Brasil em 7 de setembro, se o governo brasileiro de fato realizar comemorações para marcar o bicentenário.

O Radar mostrou no início de maio que Bolsonaro vai realizar um dos maiores desfiles militares já vistos em Brasília na data. O presidente tem convocado sua militância radical a dar uma demonstração de apoio ao governo, o que deve politizar os eventos cívicos na data comemorativa.