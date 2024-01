A conversa de Lula e Flávio Dino sobre o novo ministro da Justiça

Depois de descansar com a família por dez dias, Flávio Dino deve retornar a Brasília neste sábado para ter uma conversa com o presidente Lula, ainda no fim de semana, sobre quem vai sucedê-lo no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Dino teve a indicação para o STF aprovada pelo Senado no dia 13 de dezembro e deve deixar o cargo de ministro do governo Lula até o fim da próxima semana. A posse no Supremo está marcada para 22 de fevereiro, mas antes ele ainda quer reassumir o mandato de senador, para o qual foi eleito em 2022.

A previsão no governo é que o anúncio do escolhido do presidente ocorra até a quarta que vem, após o ato do primeiro aniversário dos ataques de 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes.

Atual ministro em exercício, o secretário-executivo Ricardo Cappelli é defendido por Dino para assumir o MJSP. O ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski também é cotado para o cargo.