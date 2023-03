A conversa de Haddad e Campos Neto sobre o novo marco fiscal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversaram nesta semana sobre as medidas de ajuste fiscal em formatação no governo Lula.

O petista mostrou detalhes do novo marco deseja levar a Lula para obter sua aprovação. Feito na correria, a matéria servirá de instrumento de pressão do governo — e do petismo — contra Campos Neto na discussão dos juros.

O material exibido por Haddad não causou boa impressão no chefe do BC.