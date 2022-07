A conversa de Damares com Izalci em Brasília

Damares Alves e Izalci Lucas tomaram um café na Asa Sul de Brasília nesta sexta-feira para botar o papo em dia e, é claro, falar das eleições. Pré-candidatos ao Senado e ao Governo do Distrito Federal, respectivamente, os dois são amigos e não descartam estar na mesma chapa — o que dependeria, é claro, de acordos partidários.

A ex-ministra “terrivelmente evangélica” de Jair Bolsonaro é do Republicanos e deverá disputar a vaga de senadora pelo DF contra a ex-colega de governo Flávia Arruda, correligionária do presidente no PL. Ocorre que Flávia já fechou aliança com o governador Ibaneis Rocha, do MDB.

O senador Izalci Lucas, por sua vez, é presidente do PSDB no Distrito Federal e ainda não fechou a sua chapa local.

Apesar do “namoro” com a ex-ministra bolsonarista e de já ter sido vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, ele recentemente assinou o pedido de abertura da CPI do MEC, que tem potencial destrutivo para o Planalto. E já declarou apoio à senadora Simone Tebet, do MDB, na disputa pelo Palácio do Planalto.

A possível aliança poderia render frutos aos dois, mas também alguns constrangimentos.

Continua após a publicidade