A conversa de Bolsonaro e Tarcísio sobre a escolha entre Nunes e Marçal

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas vai conversar com Jair Bolsonaro, nesta quarta, em Brasília, para alinhar o discurso bolsonarista sobre a disputa eleitoral em São Paulo.

Bolsonaro declarou apoio a Nunes e vem sabotando a campanha do prefeito ao demonstrar simpatia pelo coach Pablo Marçal. Essa posição dupla é o que tem afastado Bolsonaro e Freitas na avaliação de aliados.

Nessa conversa, a expectativa é de que o governador de São Paulo apresente a Bolsonaro dados de pesquisa e informações sobre a ficha criminal de Marçal para convencer o ex-presidente a se afastar de vez do coach.

“No melhor cenário, Bolsonaro se afasta do Marçal e mergulha de vez na campanha do Nunes. No pior, ele fica neutro, apesar de tudo que temos a mostrar sobre o coach”, diz um aliado do ex-presidente.

A conversa ocorre em meio a especulações sobre a postura de Bolsonaro, que teria pedido a Freitas para deixar Nunes de lado na corrida eleitoral.