A conversa cordial de Alckmin e Zema num tanque de guerra em MG

Espécie de ponte entre o governo e setores mais distantes do petismo, Geraldo Alckmin teve, nesta semana, uma civilizada agenda com Romeu Zema.

Depois das falas do mineiro sobre o Nordeste, atacadas pelo governo, o encontro na Iveco, fábrica de blindados do Exército, foi ameno. Ninguém falou em muros ou vaquinhas de leite.

Alckmin esteve em Minas para acompanhar a entrega de 20 novos veículos do programa de renovação de frota de caminhões e ônibus com mais de 20 anos de uso, lançado pelo Ministério do Desenvolvimento.

“Tem problemas de poluição e segurança nas estradas, segurança para o usuário de ônibus e para o transporte de carga. Então o objetivo é fortalecer a indústria nacional, gerar mais empregos, segurar os empregos existentes na indústria e ajudar a renovar a frota. A gente ter uma frota mais nova que polui menos e é mais segura”, diz Alckmin.

Além de Alckmin e Zema, o evento contou com as presenças do fundador do grupo Sada, Vittorio Mediolli, que também é prefeito de Betim (MB), do prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, do deputado federal Reginaldo Lopes e o presidente da Iveco para a América Latina, Marcio Querichelli.