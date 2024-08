A confusão que o Itamaraty herdou ao assumir embaixada do Peru em Caracas

O Itamaraty ainda não sabe como será a atuação da diplomacia brasileira após assumir a Embaixada do Peru em Caracas. Isso porque dezenas de milhares de peruanos vivem no país.

Na última segunda-feira, os ministérios das Relações Exteriores da Brasil e da Venezuela informaram que caberia aos brasileiros a custódia dos locais das representações diplomáticas do Peru e também da Argentina, “incluindo seus bens e arquivos, bem como a representação de seus interesses e de seus nacionais em território venezuelano”.

A depender do desenrolar da crise aberta entre o regime de Nicolás Maduro e a oposição após as eleições do dia 28 de julho, a missão do Itamaraty para auxiliar os países vizinhos pode ganhar contornos mais dramáticos.