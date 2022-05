A condição do governo Bolsonaro para vender mísseis à Alemanha

O Radar revela nesta semana, na edição de VEJA que está nas bancas, que a Alemanha pediu formalmente ao governo de Jair Bolsonaro o fornecimento de mísseis dos tanques alemães Leopard.

O blindado dos anos 1960 ainda é operado em larga escala no Brasil, que tem o maior suprimento de munições desse calibre no mundo. Os alemães, que ainda contam com esse modelo de blindado, decidiram enviar os tanques à guerra na Ucrânia para reforçar as tropas que lutam contra a Rússia de Vladimir Putin. Falta aos alemães, no entanto, a munição do tanque, vendida justamente ao Brasil no passado.

O governo brasileiro não respondeu oficialmente aos alemães sobre o pedido e não há pressa em tratar da questão. Por ora, a posição é negar o fornecimento dos mísseis. Se decidir exportar as armas, no entanto, será com uma condição: que os mísseis não sejam repassados aos ucranianos ou a qualquer outro país.

“A munição não será enviada, em hipótese alguma, se o destino final for a Ucrânia. Eventualmente, a munição pode até ser vendida de volta para a Alemanha, desde que eles se comprometam a não reexportá-la”, diz uma importante fonte do governo.