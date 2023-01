A conclusão surpreendente da investigação do atentado a bomba em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os bolsonaristas que tramaram um atentado a bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, no fim do ano, chegaram a acionar o explosivo por meio de um dispositivo remoto.

O criminoso “dedo no botão” foi confirmado pela investigação que chegou ao fim recentemente na capital federal. O que evitou a explosão, então? Um detalhe.

“Para a sorte da população, a explosão não ocorreu porque os envolvidos usaram os explosivos de forma inadequada”, diz um investigador do caso.

“Mesmo assim, as pessoas que estavam na região, em especial as forças policiais, ficaram em risco porque, apesar de ter falhado, o artefato era verdadeiro – o que é conhecido no jargão policial como ‘tijolo quente’”, segue o investigador.