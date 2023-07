A cobrança da ministra de Lula ao PT para cumprir acordo com Boulos em SP

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL), deu um recado aos petistas de São Paulo nesta sexta-feira, quando participou da última plenária do Plano Plurianual Participativo. Ao pegar o microfone, ela saudou os deputados presentes em nome de seu correligionário, Guilherme Boulos, e citou Juliana Cardoso (PT) para destacar as mulheres parlamentares.

Boulos, como se sabe, é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e, ano passado, retirou seu nome e abriu espaço para Fernando Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em troca do apoio petista em sua candidatura nas eleições municipais. No entanto, o acordo não agradou parte dos petistas, entre eles, o deputado Jilmar Tatto, secretário de comunicação da sigla e influente no diretório paulistano.

O nome de Juliana Cardoso agrada boa parte dos setores do PSOL na capital paulista como uma candidata a vice-prefeita, na candidatura de Boulos. Além de ser mulher, Juliana é considerada uma deputada combativa, com trabalho de base na Zona Leste da capital, características que agradam os psolistas.

No entanto, mesmo o grupo que trabalha para formar a chapa, vê dificuldade de a deputada ganhar espaço interno no PT de São Paulo. O acordo ainda precisa se confirmar e muita coisa pode acontecer até as pré-candidaturas se confirmarem — inclusive uma chapa encabeçada por um petista. Sem tocar diretamente no assunto de forma pública, a única ministra do PSOL no governo Lula se posicionou em São Paulo sobre a disputa municipal.